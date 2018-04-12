Буффон был удален с матча Лиги чемпионов впервые в карьере

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые в карьере был удален с матча Лиги чемпионов в ответном матче с мадридским «Реалом». Об этом сообщает «Советский спорт».

Арбитр Майкл Оливер выписал голкиперу красную карточку в концовке матча за слишком бурные споры, после того как рефери поставил пенальти в ворота туринской команды.

Буффон впервые в карьере был удален в матче Лиги чемпионов, пишет Opta.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал полуфиналистом Лиги чемпионов.