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Буффон был удален с матча Лиги чемпионов впервые в карьере
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Буффон был удален с матча Лиги чемпионов впервые в карьере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые в карьере был удален с матча Лиги чемпионов в ответном матче с мадридским «Реалом». Об этом сообщает «Советский спорт».
Арбитр Майкл Оливер выписал голкиперу красную карточку в концовке матча за слишком бурные споры, после того как рефери поставил пенальти в ворота туринской команды.
Буффон впервые в карьере был удален в матче Лиги чемпионов, пишет Opta.
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал полуфиналистом Лиги чемпионов.
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