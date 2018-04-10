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Буффон: «Кто не мечтает завершить карьеру в Лиге чемпионов на „Бернабеу“?
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Буффон: «Кто не мечтает завершить карьеру в Лиге чемпионов на „Бернабеу“? 

SPORT24.ru 14 минут назад
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, станет ли матч против «Реала» для него последним в Лиге чемпионов. Команды встретятся в 1/4 финала. Первый матч остался за мадридцами 3:0. Ранее Буффон говорил о намерении завершить карьеру по окончании сезоне.
«Это сложный тест, но мы всегда должны стремиться совершить невозможное. Хотим посмотреть, действительно ли между нами такая большая разница. В Мадриде будем бороться до конца.
Я не знаю, будет ли это мой последний матч в Лиге чемпионов, но какой ребенок не хотел бы завершить карьеру в Лиге чемпионов на «Бернабеу?», — сказал Буффон в эфире Mediaset Premium.
Матч «Реал» — «Ювентус» состоится 11 апреля. Начало — в 21:45 мск.
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