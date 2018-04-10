Буффон: «Кто не мечтает завершить карьеру в Лиге чемпионов на „Бернабеу“?

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос о том, станет ли матч против «Реала» для него последним в Лиге чемпионов. Команды встретятся в 1/4 финала. Первый матч остался за мадридцами 3:0. Ранее Буффон говорил о намерении завершить карьеру по окончании сезоне.

«Это сложный тест, но мы всегда должны стремиться совершить невозможное. Хотим посмотреть, действительно ли между нами такая большая разница. В Мадриде будем бороться до конца.

Я не знаю, будет ли это мой последний матч в Лиге чемпионов, но какой ребенок не хотел бы завершить карьеру в Лиге чемпионов на «Бернабеу?», — сказал Буффон в эфире Mediaset Premium.

Матч «Реал» — «Ювентус» состоится 11 апреля. Начало — в 21:45 мск.