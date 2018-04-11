Буффон поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в ЛЧ

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»

«Будет ли это мой последний европейский матч за «Ювентус»? Очевидно, что это возможно. Когда я был мальчишкой, то не возражал бы сыграть свой последний матч в Лиге чемпионов на «Бернабеу» против «Реала», — цитирует слова Буффона официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между командами состоится в Мадриде 11 апреля и начнётся в 21:45 мск. Первая игра завершилась разгромной победой «Реала» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что президент «Ромы» искупался в фонтане после победы над «Барселоной» в футбольной Лиге чемпионов.