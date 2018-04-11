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Буффон поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в ЛЧ
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Буффон поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в ЛЧ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Будет ли это мой последний европейский матч за «Ювентус»? Очевидно, что это возможно. Когда я был мальчишкой, то не возражал бы сыграть свой последний матч в Лиге чемпионов на «Бернабеу» против «Реала», — цитирует слова Буффона официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между командами состоится в Мадриде 11 апреля и начнётся в 21:45 мск. Первая игра завершилась разгромной победой «Реала» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что президент «Ромы» искупался в фонтане после победы над «Барселоной» в футбольной Лиге чемпионов.
RT на русском: последние новости
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