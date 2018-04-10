Широков оценил игру полузащитника «Краснодара» Шатова в матче против «Зенита» 

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил игру полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в матче 25-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита". Слова эксперта приводит "Чемпионат.com".
"C «Зенитом» Шатов, на мой взгляд, сыграл не очень ярко, хоть и на приличном уровне. В первом тайме Олег нередко ошибался, как и весь «Краснодар». Возможно, волновался из-за психологического давления.
Но после забитого гола Шатов активизировался и заиграл лучше. Классно отработал момент с Заболотным после неудачного паса Мамаева и не дал форварду «Зенита» забить гол", — заявил футболист.
Широков также заявил, что у Шатова есть время для возвращения в сборную России к чемпионату мира.
"Все прекрасно знают, что Шатов — отличный игрок. Футболиста такого типа сейчас не хватает «Зениту»: быстрый, индивидуально сильный, способный отдать острую и неожиданную передачу", — отметил он.
Ранее Шатов прокомментировал свои слезы во время матча «Краснодара» с «Зенитом».