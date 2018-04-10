Широков: «Для „Зенита“ еще не все потеряно, Манчини нужно довести сезон до конца»

”Ему нужно дать довести сезон до конца. Для «Зенита» ещё не всё потеряно, хотя я согласен с мнением, что в действиях команды не видно тренерской идеи. «Зенит» по-прежнему невнятно действует в позиционной атаке. Но команда Манчини хорошо прессингует и может поймать неготового соперника на контратаке. В первом тайме матча с «Краснодаром» «Зенит» выглядел прилично, создал достаточно моментов, попадал в перекладину. Но в решающий момент футболисты принимали неправильные решения, потому забить не получалось”, — цитирует Широкова.