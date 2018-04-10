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Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул
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Широков: ЦСКА однозначно лишился шансов на титул 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о поражении ЦСКА от «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«ЦСКА однозначно лишился шансов на титул. Теперь «армейцам» нужно цепляться за вторую строчку. Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с «Динамо». Но я не думаю, что это решение повлияло на игру. ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. «Динамо» своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.
Муса? Все ждут от него большего — голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с «Динамо». У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса «выезжает» именно на этих качествах, но с «Динамо» не вышло», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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