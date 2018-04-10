«Экзачибаши» разгромил «Минчанку» и завоевал женский Кубок ЕКВ

Турецкий «Экзачибаши» в ответном матче финала женского Кубка ЕКВ на своей площадке победил белорусскую «Минчанку» со счётом 3:0. Турчанки выиграли все три партии с одинаковым счётом — 25:17. Самой результативной волейболисткой встречи стала Тияна Бошкович — в её активе 13 очков.

Первая встреча решающего противостояния второго по значимости клубного турнира Европы завершилась в пользу «Экзачибаши» со счётом 3:1. Таким образом, команда из Стамбула завоевала трофей.

Женщины. Кубок ЕКВ Финал. Ответный матч «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:17) первый матч: 3:1.