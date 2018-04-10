​Фасио: «Мы далеко добрались»

Центральный защитник «Ромы» Федерико Фасио считает, что его команде удалось проявить себя в Лиге чемпионов. При этом аргентинец добавляет, что «Рома» может удивить «Барселону» в ответном матче четвертьфинала.

"Мы сделаем то, что делали раньше, чтобы дойти до этой стадии турнира", — сказал Фасио Roma TV. «У нас отличная команда, и мы должны это продемонстрировать. Если мы подойдем к игре с правильным настроем, то можем преуспеть. Главное — показать хороший футбол, а также веру в собственные возможности. Мы далеко добрались, и сейчас сыграем на пределе наших возможностей».

"Рома" потерпела крупное поражение в первом матче 1/4 финала с «Барселоной» (1:4), но при этом не пропустила ни одного мяча в четырёх домашних матчах Лиги чемпионов в текущем сезоне.