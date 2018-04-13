Симеоне: горжусь тем, что «Атлетико» один из лучших клубов в Европе

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ответный матч с лиссабонским «Спортингом» (0:1) и выход команды в полуфинал Лиги Европы.

«Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш — очень сильный специалист. Мы убедились в этом ещё по матчу в Мадриде. Я предполагал, что матч будет трудным для нас. В первом тайме наш противник играл здорово, а мы действовали крайне неаккуратно. Рад, что смогли выбить трудного соперника.

Мы могли забить два мяча, но в итоге пришлось терпеть, чтобы претендовать на ещё один полуфинал в еврокубках.

Я чрезвычайно горжусь тем, что мы вновь среди лучших в Европе. В прошлом сезоне мы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, в этом— в 1/2 финала Лиги Европы» — цитирует Симеоне Goal.com.