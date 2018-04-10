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Российский волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка CEV
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Российский волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка CEV 

RT на русском 1 час назад
В ответном матче финала «Белогорье» в гостях победило турецкий «Зираат Банкаси» со счётом 3:2. Первая встреча завершилась также победой российского клуба — 3:0.
Самым результативным игроком матча стал волейболист турецкого клуба Бартош Курек, набравший 17 очков. В российской команде наибольшее количество очков на счету Дмитрия Мусэрского (16).
Волейболисты «Белогорья» во второй раз стали обладателями Кубка CEV, до этого они побеждали в сезоне-2008/09.
Ранее в первом матче «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов российский «Локомотив» на выезде проиграл итальянской «Перудже» со счётом 1:3.
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