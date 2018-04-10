Сергей Тетюхин — о победе в Кубке ЕКВ: «Это жирная позитивная точка в моей карьере»

Игрок «Белогорье» Сергей Тетюхин после ответного матча финала Кубка ЕКВ против «Зираата Банкаси» (3:2) отметил, что его команда одержала долгожданную победу. Спортсмен заявил, что завоевание титула — это жирная позитивная точка в его карьере.

— Это долгожданная победа, которая нашему клубу и нашим болельщикам была необходима, — цитириует РИА «Новости» Тетюхина. — Здесь были сотрудники нашего посольства, наши жены любимые. Это жирная позитивная точка в моей карьере! Сегодня матч был замечательный, и думаю, команда соперников тоже осталась довольной. Понятно, что они проиграли, но, тем не менее, матч был замечательный. Я очень рад, и, как в молодости, эмоции переполняют. Я рад за команду! В ней есть настоящие люди, есть спортсмены с большой буквы.

Напомним, что сегодня, 10 апреля, «Белогорье» победило на выезде «Зираат Банкаси» со счетом 3-2 в ответном матче финала Кубка ЕКВ и завоевало трофей. Первую встречу также выиграли белгородцы (3-0). Для Тетюхина этот матч стал последней международной игрой в карьере — после текущего сезона спортсмен завершает карьеру.