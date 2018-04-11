Ещё
Сергей Тетюхин: победа в Кубке ЕКВ — жирная позитивная точка в моей карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Тетюхин: победа в Кубке ЕКВ — жирная позитивная точка в моей карьере 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Капитан белгородского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин заявил, что победой в Кубке Европейской конфедерации волейбола поставил жирную позитивную точку в своей карьере. Ранее российская команда победила турецкий «Зираат Банкасы» в ответном матче финала турнира и завоевала трофей.
"Это долгожданная победа, которая нашему клубу и нашим болельщикам была необходима, — заявил Тетюхин, которого цитирует РИА Новости. — Это жирная позитивная точка в моей карьере! Я очень рад, и, как в молодости, эмоции переполняют. Я рад за команду! В ней есть настоящие люди, есть спортсмены с большой буквы".
Ранее 42-летний олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
Вести.Ru: последние новости
Павел Погребняк: я потерял полтора года в нездоровой обстановке Вальверде: поражение от "Ромы" тяжело перенести Волейбол. Чемпионом России среди мужских команд станет "Зенит"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника8
«Рома» разгромила «Барселону»
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение