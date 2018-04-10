Александр Косарев: «Победа в Кубке ЕКВ — как отдушина для „Белогорья“

Старший тренер «Белогорья» Алексей Косарев подчеркнул, что ключевой причиной успеха в Кубке ЕКВ для его подопечных стал характер. В финале российский клуб победил «Зират Банкаси» (3:0, 3:2). В чемпионате России белгородцы не смогли пробиться в полуфинал и борются за 5-8 место.

— Решающим в финале стал характер. Команда у нас сплотилась под конец сезона, мы начали хорошо играть, стабильно, начали держать игру, — цитирует «Р-Спорт» Косарева. — За счет стабильной игры мы выиграли. Они две партии очень хорошо сыграли, а потом встали. То есть, они повалились, а мы продолжали играть дальше. Сила «Белогорья» в том, что мы настоящая команда. Это очень важная победа для нас, потому что мы в чемпионате России, к сожалению, выступили не очень хорошо, и для нас эта победа как отдушина.