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Александр Косарев: «Победа в Кубке ЕКВ — как отдушина для „Белогорья“
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Александр Косарев: «Победа в Кубке ЕКВ — как отдушина для „Белогорья“ 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Старший тренер «Белогорья» Алексей Косарев подчеркнул, что ключевой причиной успеха в Кубке ЕКВ для его подопечных стал характер. В финале российский клуб победил «Зират Банкаси» (3:0, 3:2). В чемпионате России белгородцы не смогли пробиться в полуфинал и борются за 5-8 место.
— Решающим в финале стал характер. Команда у нас сплотилась под конец сезона, мы начали хорошо играть, стабильно, начали держать игру, — цитирует «Р-Спорт» Косарева. — За счет стабильной игры мы выиграли. Они две партии очень хорошо сыграли, а потом встали. То есть, они повалились, а мы продолжали играть дальше. Сила «Белогорья» в том, что мы настоящая команда. Это очень важная победа для нас, потому что мы в чемпионате России, к сожалению, выступили не очень хорошо, и для нас эта победа как отдушина.
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