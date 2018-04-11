Игрок «Ромы» отметил вклад болельщиков в разгром «Барселоны»

Защитник «Ромы» Костас Манолас прокомментировал победу над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в следующую стадию турнира, сообщает "Советский спорт"

"Меня не волнует то, что мы сотворили историю. Я думал лишь о том, чтобы «Рома» достигла полуфинала Лиги чемпионов в игре с лучшей командой в мире", — цитирует Маноласа Football Italia.

Также он отметил вклад болельщиков римского клуба в разгром соперника.

"Сегодня мы доказали, что если за нами стоит толпа болельщиков, нас никто не может победить. Нам необходимо, чтобы они нас толкали вперед. Если в Риме всегда будет такая поддержка, «Рома» станет одной из лучших команд в Италии", — добавил Манолас.

Встреча между «Ромой» и «Барселоной», которая прошла в столице Италии, завершилась с разгромным счетом 3:0. По сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышла римская команда.