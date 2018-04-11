Ещё
Игрок «Ромы» отметил вклад болельщиков в разгром «Барселоны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Ромы» отметил вклад болельщиков в разгром «Барселоны» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Twitter «Ромы»
Защитник «Ромы» Костас Манолас прокомментировал победу над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в следующую стадию турнира, сообщает "Советский спорт".
"Меня не волнует то, что мы сотворили историю. Я думал лишь о том, чтобы «Рома» достигла полуфинала Лиги чемпионов в игре с лучшей командой в мире", — цитирует Маноласа Football Italia.
Также он отметил вклад болельщиков римского клуба в разгром соперника.
"Сегодня мы доказали, что если за нами стоит толпа болельщиков, нас никто не может победить. Нам необходимо, чтобы они нас толкали вперед. Если в Риме всегда будет такая поддержка, «Рома» станет одной из лучших команд в Италии", — добавил Манолас.
Встреча между «Ромой» и «Барселоной», которая прошла в столице Италии, завершилась с разгромным счетом 3:0. По сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышла римская команда.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru: последние новости
Комментатор Кузмак назвал фаворита финала Кубка Гагарина Бубнов: только "Спартак" может бороться с "Локомотивом" за чемпионство "Рома" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника8
«Рома» разгромила «Барселону»
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение