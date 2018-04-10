Ведищев: ошибка в конце стоила «Локомотиву-Кубань» матча 

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своей команды от «Дарушшафаки» (78:81) в первом матче финальной серии Еврокубка, выразив надежду на то, что гостевой матч краснодарцам дастся немного легче.
«Ошибка в конце стоила нам матча. Если бы мы отыграли более сконцентрированно эти последние секунды, хотя бы вынесли мяч в другую сторону, то всё было бы по-другому. У соперника не осталось бы времени на этот трёхочковый. Но так бывает, это финал. Надеюсь, в Турции нам будет немного легче. Дома в этом сезоне команда проводит более сложные матчи. Будем верить, что вернёмся в Краснодар на третий матч. В чём прибавить? В нападении. Очень вязко мы играем, весь матч боремся-боремся, из-за этого, наверное, на концовку уже не хватает сил», — передаёт слова Ведищева корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.