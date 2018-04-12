Ещё
«Ростов» подписал экс-киберфутболиста «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростов» подписал экс-киберфутболиста «Спартака» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ростов» объявил о подписании киберфутболиста для участия в турнире eFootball RFPL Championship, организуемого РФПЛ. Сергей «Kefir» Никифоров, выступавший ранее за "Спартак", будет представлять ростовский клуб в финальной стадии турнира, которая пройдет 28 и 29 апреля в Москве.
В финальной стадии eFootball RFPL Championship примут участие киберспортсмены из 16 клубов РФПЛ, а также четыре сильнейших игрока, прошедших открытые квалификации.
РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18 // Экс-киберфутболист «Спартака»: «В „Тосно“ профессионалов нет» // Экс-киберфутболист «Спартака» не смог установить рекордную серию побед из-за взлома аккаунта
Спорт-Экспресс: последние новости
"Зенит" пригласит молодежные команды китайских клубов в Россию Рутенбек покинет "Кельн" в конце сезона Андрес Палоп: "Севилья" вылетела из Лиги чемпионов лишь из-за каких-то мелочей"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание играть в США7
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Фуркад обвинил употребляющих допинг в краже его побед
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение