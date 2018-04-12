«Ростов» подписал экс-киберфутболиста «Спартака»

«Ростов» объявил о подписании киберфутболиста для участия в турнире eFootball RFPL Championship, организуемого РФПЛ. Сергей «Kefir» Никифоров, выступавший ранее за "Спартак" , будет представлять ростовский клуб в финальной стадии турнира, которая пройдет 28 и 29 апреля в Москве.

В финальной стадии eFootball RFPL Championship примут участие киберспортсмены из 16 клубов РФПЛ, а также четыре сильнейших игрока, прошедших открытые квалификации.

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