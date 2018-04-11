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Тренер «Барселоны» расстроен вылетом команды из Лиги чемпионов
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Тренер «Барселоны» расстроен вылетом команды из Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов после разгромного поражения в ответном четвертьфинальном матче против «Ромы», сообщает "Советский спорт".
"Сезон длинный, и это футбол. Порой у тебя все идет как по маслу, а иногда приходится страдать. Мы все расстроены и должны оправиться от этой неудачи, ведь впереди нас ждут еще два турнира", — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Также специалист отметил игру итальянской команды.
"Рома" показала великолепный футбол, и мы должны отдать должное этой команде. У нас даже временами не получалось что-то им противопоставлять", — сказал Вальверде.
Встреча между «Ромой» и «Барселоной», которая прошла в столице Италии, завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. По сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышла римская команда.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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