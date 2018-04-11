Вальверде дал оценку вылету «Барселоны» из Лиги Чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов от «Ромы» (0:3), которое привело к вылету из турнира.

"Сезон длинный, и это футбол. Бывает такое, что у тебя все получается, но иногда футбол доставляет страдания. Мы чрезвычайно расстроены. Сейчас нам нужно прийти в себя, так как мы участвуем еще в двух турнирах. Нам не удалось показать свою игру. «Ромы» играла великолепно и мы вынуждены отдать ей должное. Порой они просто превосходили нас на голову", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что «Барселона» в третий подряд вылетела из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 финала.