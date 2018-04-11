Блатт: баскетболисты «Дарюшшафаки» сделали все, чтобы выиграть матч в Краснодаре

Баскетболисты «Дарюшшафаки» сделали все для того, чтобы выиграть выездной матч финала Кубка Европы против краснодарского «Локомотива-Кубани», сейчас им остается думать только об ответной игре, заявил после встречи главный тренер турецкой команды Дэвид Блатт

Встреча "Локомотив-Кубань" — «Дарюшшафака» прошла во вторник в Краснодаре и завершилась в овертайме победой гостей со счетом 81:78. Второй матч серии до двух побед пройдет 13 апреля в Стамбуле.

"Как и ожидалось, встреча оказалась очень серьезной, но моментами игроки высокого уровня показывали соответствующую игру. Я с огромным уважением отношусь к «Локомотиву-Кубани», но сегодня мы сделали все для того, чтобы выиграть этот матч. Хотя ситуация могла повернуться совсем в другую сторону. Сейчас нам остается думать только о пятничном вечере", — приводит слова Блатта официальный сайт краснодарского клуба.