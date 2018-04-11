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Игрок «Барселоны» Иньеста намекнул на уход из клуба после разгрома от «Ромы»
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Игрок «Барселоны» Иньеста намекнул на уход из клуба после разгрома от «Ромы» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился эмоциями после разгромного поражения от «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Мы не были к этому готовы. Если совершаешь много ошибок и что-то делаешь неправильно, то Лига чемпионов тебя не прощает. Испытываем огромное разочарование", — цитирует Иньесту Mundo Deportivo.
Также капитан команды намекнул, что может покинуть каталонский клуб после завершения сезона.
"Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов в составе «Барселоны», — сказал полузащитник.
Встреча между «Ромой» и «Барселоной», которая прошла в столице Италии, завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. По сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышла римская команда.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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