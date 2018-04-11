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Футболист Иньеста: возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов за «Барселону»
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Футболист Иньеста: возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов за «Барселону» 

RT на русском 26 минут назад
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста остался сильно разочарован после разгромного поражения от «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.
«Мы не были к этому готовы. Если совершаешь много ошибок и что-то делаешь неправильно, то Лига чемпионов тебя не прощает. Испытываем огромное разочарование», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.
Он также дал понять, что уйдёт из команды по окончании сезона.
«Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов в составе «Барселоны», — сказал Иньеста.
Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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