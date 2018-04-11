Жозеп Бартомеу: «Рома» доминировала всю игру и получила награду за это

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3) на «Стадио Олимпико».

«Они были лучше нас, — приводит AS слова Бартомеу. — Соперник доминировал на протяжении всего матча и получил награду за это. Нас обыграли на каждом участке поля.

Мы хотим спокойно все проанализировать. Такой результат вытекал из происходящего на поле. Хотя все хотели выйти в полуфинал.

У нас хорошая команда, и каждый год мы хотим бороться в Лиге чемпионов за победу. Вылет всегда неприятен, теперь нам нужно все хорошо изучить. Это очень сильный удар для клуба».

Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола на чужом поле выступление в Лиге чемпионов продолжает «Рома».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча