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Жозеп Бартомеу: «Рома» доминировала всю игру и получила награду за это
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Жозеп Бартомеу: «Рома» доминировала всю игру и получила награду за это 

Советский спорт 1 час назад
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3) на «Стадио Олимпико».
«Они были лучше нас, — приводит AS слова Бартомеу. — Соперник доминировал на протяжении всего матча и получил награду за это. Нас обыграли на каждом участке поля.
Мы хотим спокойно все проанализировать. Такой результат вытекал из происходящего на поле. Хотя все хотели выйти в полуфинал.
У нас хорошая команда, и каждый год мы хотим бороться в Лиге чемпионов за победу. Вылет всегда неприятен, теперь нам нужно все хорошо изучить. Это очень сильный удар для клуба».
Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола на чужом поле выступление в Лиге чемпионов продолжает «Рома».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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