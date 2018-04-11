Прогноз на матч Енисей — Олимпиец

«Енисей» два тура подряд не мог забить и набрать хотя бы одно очко. В критический момент, когда соперники уже оказались «на хвосте» красноярцы сумели набрать три очка.

Енисей

В двух предпоследних тура красноярцам не удалось забить ни одного мяча в ворота «Ротора-Волгоград» и «Кубани». Домашнее поражение краснодарцам и вовсе выглядело нелогичным. Даже появились слухи о нежелании команды Дмитрия Аленичева выходить в РФПЛ. Развеять эти разговоры игроки «Енисея» сумели в крайний игровой день. Валерий Кичин реализовал пенальти и принёс три очка команде Аленичева.

Олимпиец

"Олимпиец" в текущем сезоне не знает радости побед. Из семи проведённых матчей нижегородцы четыре завершили ничейный исходом. В крайний игровой день «Олимпиец» повёл в счёте в поединке против «Балтики» усилиями Дану Спэтару, но два пропущенных мяча от калининградцев поставили под сомнения нахождение подопечных Николая Писарева в будущем сезоне в ФНЛ.

Где смотреть матч

Игра «Енисей» — «Олимпиец» состоится 11.04.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Енисей" — «Олимпиец»: +1=0-0. Разница мячей: 2:0.

Команды провели лишь одну очную встречу. В первом круге красноярцы были сильнее своего соперника, забив два безответных мяча.

Интересные факты

— «Енисей» в прошлом туре прервал двухматчевую безголевую и безвыигрышную серию.

— «Олимпиец» не выигрывал с 25 ноября прошлого года. Безвыигрышная серия насчитывает семь матчей.

После двух подряд поражений «Енисей» наконец-то одержал победу. Досталась она с трудом, за счёт реализованного пенальти, но три очка «не пахнут». «Олимпиец» собирается прервать свою серию неудач, но вряд ли это получится сделать сегодня, П1 — 1,35.

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