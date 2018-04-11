Ещё
Прогноз на матч Енисей — Олимпиец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Енисей — Олимпиец 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
«Енисей» два тура подряд не мог забить и набрать хотя бы одно очко. В критический момент, когда соперники уже оказались «на хвосте» красноярцы сумели набрать три очка.
Енисей
В двух предпоследних тура красноярцам не удалось забить ни одного мяча в ворота «Ротора-Волгоград» и «Кубани». Домашнее поражение краснодарцам и вовсе выглядело нелогичным. Даже появились слухи о нежелании команды Дмитрия Аленичева выходить в РФПЛ. Развеять эти разговоры игроки «Енисея» сумели в крайний игровой день. Валерий Кичин реализовал пенальти и принёс три очка команде Аленичева.
Олимпиец
"Олимпиец" в текущем сезоне не знает радости побед. Из семи проведённых матчей нижегородцы четыре завершили ничейный исходом. В крайний игровой день «Олимпиец» повёл в счёте в поединке против «Балтики» усилиями Дану Спэтару, но два пропущенных мяча от калининградцев поставили под сомнения нахождение подопечных Николая Писарева в будущем сезоне в ФНЛ.
Где смотреть матч
Игра «Енисей» — «Олимпиец» состоится 11.04.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Енисей" — «Олимпиец»: +1=0-0. Разница мячей: 2:0.
Команды провели лишь одну очную встречу. В первом круге красноярцы были сильнее своего соперника, забив два безответных мяча.
Интересные факты
— «Енисей» в прошлом туре прервал двухматчевую безголевую и безвыигрышную серию.
— «Олимпиец» не выигрывал с 25 ноября прошлого года. Безвыигрышная серия насчитывает семь матчей.
"Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
После двух подряд поражений «Енисей» наконец-то одержал победу. Досталась она с трудом, за счёт реализованного пенальти, но три очка «не пахнут». «Олимпиец» собирается прервать свою серию неудач, но вряд ли это получится сделать сегодня, П1 — 1,35.
Ваш прогноз
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Бабаев: "ЦСКА не паникует после поражения от "Динамо" и будет бороться дальше" Игрокам "Ромы" покорилось своеобразное достижение Силкин: "У "Локомотива" отпала одна проблема, остаётся только "Спартак"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника8
«Рома» разгромила «Барселону»
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение