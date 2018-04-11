Экс-капитан сборной России может уйти с поста исполнительного директора «Динамо»

Отмечается, что функционер написал заявление об увольнении, которое будет рассмотрено на совете директоров столичной команды.

Сам экс-капитан сборной России не стал отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.

"Не могу ничего сказать по поводу информации о своем уходе. На самом совете директоров присутствовать буду", — сказал Смертин.