Экс-капитан сборной России может уйти с поста исполнительного директора «Динамо» 

Исполнительный директор московского «Динамо» Алексей Смертин может покинуть свой пост, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в клубе.
Отмечается, что функционер написал заявление об увольнении, которое будет рассмотрено на совете директоров столичной команды.
Сам экс-капитан сборной России не стал отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.
"Не могу ничего сказать по поводу информации о своем уходе. На самом совете директоров присутствовать буду", — сказал Смертин.
Ранее всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» объявило об уходе Евгения Муравьева с поста генерального директора «Динамо».