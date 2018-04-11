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Экс-капитан сборной России может уйти с поста исполнительного директора «Динамо»
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Экс-капитан сборной России может уйти с поста исполнительного директора «Динамо» 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор московского «Динамо» Алексей Смертин может покинуть свой пост, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в клубе.
Отмечается, что функционер написал заявление об увольнении, которое будет рассмотрено на совете директоров столичной команды.
Сам экс-капитан сборной России не стал отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.
"Не могу ничего сказать по поводу информации о своем уходе. На самом совете директоров присутствовать буду", — сказал Смертин.
Ранее всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» объявило об уходе Евгения Муравьева с поста генерального директора «Динамо».
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