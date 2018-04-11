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В «Динамо» рассказали о связи Смертина с деятельностью экс-гендиректора клуба
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В «Динамо» рассказали о связи Смертина с деятельностью экс-гендиректора клуба 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Возможный уход Алексея Смертина с поста исполнительного директора московского «Динамо» не связан с деятельностью гендиректора клуба Евгения Муравьева, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в команде.
В марте 2018 года Муравьев был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило это решение тем, что функционер проводил сделки, которые не были согласованы с советом директором «Динамо».
"В ряде документов по сделкам, инициированным Муравьевым, стоит подпись Смертина. При этом Алексея Геннадьевича не обвиняют в нечистоплотности, но среди ряда руководителей бытует мнение, что он мог более осмысленно подходить к изучению документов, которые подписывает.
Пока неясно, будут ли искать замену Смертину или упразднят его должность, чтобы не дублировать функции гендиректора", — заявил источник в клубе.
Ранее Смертин ответил на вопрос о возможном уходе с поста исполнительного директора «Динамо».
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