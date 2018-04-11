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Найнгголан: «Рома» заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов
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Найнгголан: «Рома» заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан отметил заслугу болельщиков в победе команды над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Рома» выиграла дома 3:0 и прошла дальше за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).
«Победа со счетом 3:0 была впечатляющей, но если взглянуть на оба матча, то мы просто хотели больше выиграть. «Рома» заслужила выход в полуфинал. Мы выиграли у команды, которая так многого добилась в последнее время. Сегодня все было великолепно, начиная от поддержки стадиона и невероятной атмосферы», — цитирует Найнгголана Roma TV.
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