Найнгголан: «Рома» заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов

Бельгийский полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан отметил заслугу болельщиков в победе команды над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Рома» выиграла дома 3:0 и прошла дальше за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

«Победа со счетом 3:0 была впечатляющей, но если взглянуть на оба матча, то мы просто хотели больше выиграть. «Рома» заслужила выход в полуфинал. Мы выиграли у команды, которая так многого добилась в последнее время. Сегодня все было великолепно, начиная от поддержки стадиона и невероятной атмосферы», — цитирует Найнгголана Roma TV.