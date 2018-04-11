Манолас: «Мы обыграли лучшую команду мира»

Защитник «Ромы» Костас Манолас прокомментировал победу над «Барселоной» со счетом 3:0 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев. Таким образом, в полуфинал пробились римляне.

«Мы обыграли лучшую команду мира. Мы верили в собственный успех, несмотря на поражение в первом матче. «Рома — сильная команда, которая заслуживает лучшего.

Сегодня мы сплотились как настоящий коллектив. При поддержке болельщиков никто не сможет нас победить. Эта победа для нас и наших фанатов», — приводит слова Маноласа Mundo Deportivo.