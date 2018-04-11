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Президент «Ромы» нырнул в фонтан после разгрома «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ
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Президент «Ромы» нырнул в фонтан после разгрома «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта нырнул в фонтан после разгромной победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Риме вчера, 10 апреля.
Президент клуба присоединился к болельщикам «Ромы», праздновавшим выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» на домашнем поле со счётом 4:1, однако в ответной встрече итальянцы оказались сильнее своих соперников и сумели добиться победы со счётом 3:0. Таким образом, благодаря выездному голу «Рома» вышла в полуфинал турнира. Своего соперника в 1/2 финала римляне узнают в пятницу, 13 апреля, по итогам жеребьёвки.
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