Президент «Ромы» нырнул в фонтан после разгрома «Барселоны» в 1/4 финала ЛЧ

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта нырнул в фонтан после разгромной победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Риме вчера, 10 апреля.

Президент клуба присоединился к болельщикам «Ромы», праздновавшим выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» на домашнем поле со счётом 4:1, однако в ответной встрече итальянцы оказались сильнее своих соперников и сумели добиться победы со счётом 3:0. Таким образом, благодаря выездному голу «Рома» вышла в полуфинал турнира. Своего соперника в 1/2 финала римляне узнают в пятницу, 13 апреля, по итогам жеребьёвки.