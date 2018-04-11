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Лига чемпионов по волейболу. Ответный матч. «Локомотив» (Россия) — «Перуджа» (Италия) (прямая видеотрансляция)
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Лига чемпионов по волейболу. Ответный матч. «Локомотив» (Россия) — «Перуджа» (Италия) (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Сегодня новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» в рамках ответного матча плей-офф 6-ти Лиги чемпионов на домашней площадке встретится с итальянской «Перуджей».
После поражения в четырех партиях в первом матче для выхода в заключительную стадию турнира ("Финал четырех" в Казани) новосибирцам необходимо побеждать 3:0 или 3:1, а затем выигрывать «золотой» сет. Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с "Зенитом" — хозяином «Финала четырёх», который пройдет в столице Татарстана 12-13 мая.
Начало матча «Локомотив» — «Перуджа» в 15:30 мск.
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