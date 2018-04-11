Волейболисты «Локомотива» победили «Перуджу», но вылетели из Лиги чемпионов

Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" со счетом 3-2 одержал победу над итальянской "Перуджей" в ответном матче "Раунда шести" Лиги чемпионов, но вылетел из турнира. Встреча прошла в Новосибирске.

Первая игра, которая состоялась 4 апреля в Италии, завершилась победой "Перуджи" со счетом 3-1. Таким образом, по сумме двух матчей в "Финал четырех" прошел итальянский клуб.

На предварительном этапе "Локомотив" занял первое место в группе С, одержав пять побед при одном поражении. В первом раунде плей-офф российские волейболисты победили бельгийский "Нолико".