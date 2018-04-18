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Первые тестовые матчи на «Самара-Арене» «Крылья» сыграют 28 апреля и 6 мая
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Первые тестовые матчи на «Самара-Арене» «Крылья» сыграют 28 апреля и 6 мая 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Ближайшие домашние матчи в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Крылья Советов» проведут на стадионе «Самара-Арена», сообщает ФК «Крылья Советов».
В субботу, 28 апреля «Крылья» в 35 туре сыграют с «Факелом», а в воскресенье, 6 мая, в 37 туре с «Кубанью». Начало матчей в 18:00 и 17:00 соответственно.
Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу.
О билетной программе на эти игры, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи «Крыльев Советов» и системе навигации по стадиону будет сообщено дополнительно.
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