Первые тестовые матчи на «Самара-Арене» «Крылья» сыграют 28 апреля и 6 мая

Ближайшие домашние матчи в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Крылья Советов» проведут на стадионе «Самара-Арена», сообщает ФК «Крылья Советов».

В субботу, 28 апреля «Крылья» в 35 туре сыграют с «Факелом», а в воскресенье, 6 мая, в 37 туре с «Кубанью». Начало матчей в 18:00 и 17:00 соответственно.

Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу.

О билетной программе на эти игры, порядке пропуска владельцев абонементов на домашние матчи «Крыльев Советов» и системе навигации по стадиону будет сообщено дополнительно.