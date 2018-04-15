Согласно котировкам, «Крылья» победят «Енисей» в центральном матче тура ФНЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей», который пройдёт 15 апреля. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Букмекеры считают «Енисей» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 4.25. Шансы «Крыльев Советов» на победу оценены коэффициентом 1.91. Поставить на ничью можно за 3.10.

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.05.