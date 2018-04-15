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Согласно котировкам, «Крылья» победят «Енисей» в центральном матче тура ФНЛ
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Согласно котировкам, «Крылья» победят «Енисей» в центральном матче тура ФНЛ 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей», который пройдёт 15 апреля. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.
Букмекеры считают «Енисей» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 4.25. Шансы «Крыльев Советов» на победу оценены коэффициентом 1.91. Поставить на ничью можно за 3.10.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.
Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.05.
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