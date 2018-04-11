«Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с турецкой «Дарушшафакой»

Игра состоялась 10 апреля в краснодарском «Баскет-холле».

Только в дополнительное время определился победитель встречи. Им стала турецкая «Дарушшафака». Интересно, что этот проигрыш для кубанской команды стал первым за длинную серию побед в 21 встрече.

Больше всех у «красно-зеленых» забил Дмитрий Кулагин — 18 очков. Марди Коллинз записал на свой счет 14 очков

Второй матч финала пройдет в Стамбуле 13 апреля. Если в нем победит «Локо», то состоится еще одна, решающая встреча в Краснодаре 16 апреля.