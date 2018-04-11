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«Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с турецкой «Дарушшафакой»
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«Локомотив-Кубань» упустил победу в матче с турецкой «Дарушшафакой» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Игра состоялась 10 апреля в краснодарском «Баскет-холле».
Только в дополнительное время определился победитель встречи. Им стала турецкая «Дарушшафака». Интересно, что этот проигрыш для кубанской команды стал первым за длинную серию побед в 21 встрече.
Больше всех у «красно-зеленых» забил Дмитрий Кулагин — 18 очков. Марди Коллинз записал на свой счет 14 очков
Второй матч финала пройдет в Стамбуле 13 апреля. Если в нем победит «Локо», то состоится еще одна, решающая встреча в Краснодаре 16 апреля.
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