По итогами сезона волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б» 

Омск. По итогами сезона 2017/18 годов волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б» чемпионата России. В финальном турнире за 7-12 места коллектив из столицы Удмуртии одержал семь побед при трех поражениях.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым сезоном клуб сделал 2 шага вперед: в прошлом сезоне «Италмас» финишировал на 10 строчке.
«Естественно, данный успех не был бы возможен без наших спонсоров это Андрея Осколкова и «КОМОС-ГРУПП» в лице управляющего Андрея Шутова. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помогает нам в развитии такого красивого вида спорта как женский волейбол и надеемся на долгое, плодотворное сотрудничество», — говорится в сообщении клуба.