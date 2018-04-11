Ещё
По итогами сезона волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б»
Далее:
Читайте также:
Ещё

По итогами сезона волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б» 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Омск. По итогами сезона 2017/18 годов волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б» чемпионата России. В финальном турнире за 7-12 места коллектив из столицы Удмуртии одержал семь побед при трех поражениях.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым сезоном клуб сделал 2 шага вперед: в прошлом сезоне «Италмас» финишировал на 10 строчке.
«Естественно, данный успех не был бы возможен без наших спонсоров это Андрея Осколкова и «КОМОС-ГРУПП» в лице управляющего Андрея Шутова. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помогает нам в развитии такого красивого вида спорта как женский волейбол и надеемся на долгое, плодотворное сотрудничество», — говорится в сообщении клуба.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Нью-Йорке ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус со спортсменами МОК рассмотрит вопрос о приглашении 15 оправданных российских спортсменов на ОИ Спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании11
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Ковальчук продал подаренный за Олимпиаду автомобиль
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение