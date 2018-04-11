По итогами сезона волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б»

Омск. По итогами сезона 2017/18 годов волейболистки «Италмас-ИжГТУ» заняли 8 место в высшей лиге «Б» чемпионата России. В финальном турнире за 7-12 места коллектив из столицы Удмуртии одержал семь побед при трех поражениях.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым сезоном клуб сделал 2 шага вперед: в прошлом сезоне «Италмас» финишировал на 10 строчке.