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«Реал» — «Ювентус»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги чемпионов
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«Реал» — «Ювентус»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 19 минут назад
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», который состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Ставки: тотал меньше 2,5 мячей за 2.45, победа «Реала» за 1.62.
«В первом матче победил «Реал» — 3:0, так что в этой паре всё ясно. «Ювентусу» нечего терять, но туринцы просто не готовы играть первым номером с таким соперником и давать результат. Думаю, мадридцы победят. «Реал» забивает в последних 24 матчах Лиги чемпионов, а четыре мяча для «Ювентуса» на выезде — это фантастика», — сказал Оуэн.
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