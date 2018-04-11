«Реал» — «Ювентус»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги чемпионов

Ставки: тотал меньше 2,5 мячей за 2.45, победа «Реала» за 1.62.

«В первом матче победил «Реал» — 3:0, так что в этой паре всё ясно. «Ювентусу» нечего терять, но туринцы просто не готовы играть первым номером с таким соперником и давать результат. Думаю, мадридцы победят. «Реал» забивает в последних 24 матчах Лиги чемпионов, а четыре мяча для «Ювентуса» на выезде — это фантастика», — сказал Оуэн.