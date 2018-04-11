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Соревнования по волейболу среди людей с нарушением слуха состоялись в районе
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Соревнования по волейболу среди людей с нарушением слуха состоялись в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Физкультурно-оздоровительном комплексе «На таганке» 8 апреля состоялись окружные соревнования по волейболу Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей». В них участвовали люди с нарушением слуха.
Матчи прошли в преддверии городских финальных соревнований по волейболу. На окружном этапе состязаний выступило шесть команд. Они выявили между собой тройку сильнейших.
Первое место заняла команда «СХН», вторым стал коллектив «Наш мир», а замкнули таблицу призеров «Крутые».
Всего в играх участвовало 45 человек.
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