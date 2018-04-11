Мужская сборная команда Югры по волейболу стала обладателем «золота»

Мужская сборная команда Югры по волейболу стала обладателем «золота» Чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха.

Как сообщает пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры, в соревнованиях приняли участие 8 команд со всей России.

Югорчане смогли прийти к финалу без единого поражения. В борьбе за «золото» они вышли против своих «принципиальных» соперников из Новосибирской области. Итогом игры стал счет 26:24 в первой партии и 25:21 — во второй.

Роман Симановский стал обладателем специального приза в номинации лучший нападающий. Отличились и новички сборной — связующий Александр Сабанин и Исропил Гадаборшев.

«Эмоции у всех игроков просто зашкаливали, каждый понимал, что мы защищаем честь нашего региона. На протяжении всех четырех партий шла борьба за каждый мяч, — поделился спортсмен Александр Дроздов

В планах у спортсменов немного отдохнуть и вновь продолжить тренировки, поскольку впереди Кубок России, который пройдет в Москве, а также возвращение себе титула победителей Европейской Лиги Чемпионов, завоеванного в 2016 году.