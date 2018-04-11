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Джеко признан лучшим игроком матча «Рома» — «Барселона»
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Джеко признан лучшим игроком матча «Рома» — «Барселона» 

Советский спорт 28 минут назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Форвард «Ромы» Эдин Джеко выбран по версии УЕФА лучшим игроком ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Стадио Олимпико».
32-летний босниец открыл счет на шестой минуте, а во втором тайме заработал пенальти, который реализовал полузащитник Даниэле Де Росси.
Напомним, крупная победа в домашнем матче позволила «Роме» впервые за 34 года выйти в полуфинал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов за счет гола, забитого на чужом поле.
В первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» выиграла 4:1. Единственный гол «Ромы» также на счету Джеко.
Добавим, что жеребьевка ½ финала и финала Лиги чемпионов пройдет 13 апреля.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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