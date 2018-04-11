Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей»

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

За «Енисей» Викулин выступал с 2001 года.

Капитан национальной сборной России в составе красноярской команды трижды побеждал в чемпионатах страны (2014-2016), дважды выигрывал Кубок мира (2011, 2015) и Суперкубок России (2016).

В прошедшем сезоне «Енисей» стал вторым, уступив в финале хабаровскому «СКА-Нефтяннику». Отмечается, что хоккей с мячом не был включен в программу Олимпийских игр 2022 года.