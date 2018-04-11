Ещё
Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
За «Енисей» Викулин выступал с 2001 года.
Капитан национальной сборной России в составе красноярской команды трижды побеждал в чемпионатах страны (2014-2016), дважды выигрывал Кубок мира (2011, 2015) и Суперкубок России (2016).
Отмечается, что помимо Викулина команду покинули Евгений Швецов и швед Эрик Петтерссон.
В прошедшем сезоне «Енисей» стал вторым, уступив в финале хабаровскому «СКА-Нефтяннику». Отмечается, что хоккей с мячом не был включен в программу Олимпийских игр 2022 года.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Барселоны" Иньеста намекнул на уход из клуба после разгрома от "Ромы" Вратарь "Ливерпуля" выложил фото из раздевалки после победы над "Манчестер Сити" Тренер "Барселоны" расстроен вылетом команды из Лиги чемпионов
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию6
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании176
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение