Источник: Экс-губернатор Нижегородской области Шанцев стал гендиректором ХК «Динамо» 

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен новым генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В феврале Шанцев вошёл в совет директоров хоккейного клуба. В начале 1990-х годов он являлся коммерческим директором «Динамо».
В сентябре 2017 года Шанцев досрочно покинул пост губернатора Нижегородской области.
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