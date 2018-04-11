Источник: Экс-губернатор Нижегородской области Шанцев стал гендиректором ХК «Динамо»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В феврале Шанцев вошёл в совет директоров хоккейного клуба. В начале 1990-х годов он являлся коммерческим директором «Динамо».

В сентябре 2017 года Шанцев досрочно покинул пост губернатора Нижегородской области.

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