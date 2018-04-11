Ещё
Московское «Динамо» объявило о назначении Шанцева гендиректором хоккейного клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московское «Динамо» объявило о назначении Шанцева гендиректором хоккейного клуба 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 апреля. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен на пост генерального директора московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Предыдущим гендиректором клуба был Сергей Федоров.
В 1991 году Шанцев начал работу в «Динамо» на должности коммерческого директора, а затем, став вице-мэром Москвы, а также президентом Федерации хоккея Москвы, продолжал курировать клуб до 2005 года. За этот промежуток времени бело-голубые пять раз становились чемпионами России (в 1992, 1993, 1995, 2000 и 2005 годах). С 2005 по 2017 годы Шанцев занимал пост губернатора Нижегородской области и патронировал местное «Торпедо».
ТАСС: последние новости
Иньеста не исключил, что матч с "Ромой" стал последним для него в Лиге чемпионов Волейбольный клуб "Белогорье" второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ Клубы "Зенит" из Петербурга и Казани сыграют в финале чемпионата России по волейболу
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании149
Умер легенда «Челси»
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле
Кришито определился с новым клубом
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию6
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение