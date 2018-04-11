Московское «Динамо» объявило о назначении Шанцева гендиректором хоккейного клуба

ТАСС , 11 апреля. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен на пост генерального директора московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

В 1991 году Шанцев начал работу в «Динамо» на должности коммерческого директора, а затем, став вице-мэром Москвы, а также президентом Федерации хоккея Москвы, продолжал курировать клуб до 2005 года. За этот промежуток времени бело-голубые пять раз становились чемпионами России (в 1992, 1993, 1995, 2000 и 2005 годах). С 2005 по 2017 годы Шанцев занимал пост губернатора Нижегородской области и патронировал местное «Торпедо».