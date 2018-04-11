Хоккейное «Динамо» продлило контракт с тренером Воробьевым и сменило гендиректора

По информации пресс-службы команды, решение было принято на заседании совета директоров команды.

"Совет директоров заслушал отчет главного тренера клуба Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба.

Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены", — говорится в сообщении.

"Динамо" в прошедшем сезоне КХЛ под руководством Воробьева заняло девятое место в Западной конференции, впервые в истории не попав в плей-офф.