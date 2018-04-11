РФС оштрафовал ЦСКА и «Динамо» из-за «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские клубы ЦСКА и «Динамо» за скандирование их болельщиками оскорбительных кричалок в адрес столичного "Спартака" . Каждый из них обязан заплатить по 70 тысяч рублей.

"По матчу ЦСКА — «Динамо»: за нецензурное скандирование болельщиками ЦСКА в адрес команды «Спартак» и за скандирование болельщиками «Динамо» оскорбительных выражений в адрес команды «Спартак» каждый клуб оштрафован на 70 тысяч рублей, плюс «Динамо» за пиротехнику — 10 тысяч штраф", — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости

Сам же «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Фанаты «красно-белых» в четвертьфинальном матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов» использовали на трибунах пиротехнические устройства.