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РФС оштрафовал ЦСКА и «Динамо» из-за «Спартака»
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РФС оштрафовал ЦСКА и «Динамо» из-за «Спартака» 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские клубы ЦСКА и «Динамо» за скандирование их болельщиками оскорбительных кричалок в адрес столичного "Спартака". Каждый из них обязан заплатить по 70 тысяч рублей.
"По матчу ЦСКА — «Динамо»: за нецензурное скандирование болельщиками ЦСКА в адрес команды «Спартак» и за скандирование болельщиками «Динамо» оскорбительных выражений в адрес команды «Спартак» каждый клуб оштрафован на 70 тысяч рублей, плюс «Динамо» за пиротехнику — 10 тысяч штраф", — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
Сам же «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Фанаты «красно-белых» в четвертьфинальном матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов» использовали на трибунах пиротехнические устройства.
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