Андрей Тихонов: «Игра „Крыльев“ против „Балтики“ не очень хорошо смотрелась на новом стадионе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов отметил, что стадион «Калининград Арена», построенный к чемпионату мира-2018, выполнен достойно. При этом он остался не очень доволен игрой своей команды с «Балтикой» (0:1) в рамках 32-го тура ФНЛ.

— Чем больше таких стадионов будет, тем больше наши болельщики будут любить футбол, — цитирует официальный сайт «Крыльев Советов» Тихонова. — Настолько все комфортно, настолько все замечательно, и ваша команда выиграла. Я поздравляю «Балтику». Очень большое количество болельщиков было, хорошо поддерживали. Не знаю, как с трибун, но мне снизу очень хорошо смотрелся стадион. Что касается раздевалок, стадиона — все очень достойно и комфортно. Конечно, наша игра не очень хорошо смотрелась.

"Балтика" очень хорошо усилилась играющими футболистами Премьер-лиги. И Шешуков, и Торбинский в прошлом — игроки РФПЛ. Они и сейчас могут там играть. Поэтому «Балтика» очень хорошо выглядит. Когда она будете достойна премьер-лиги, она будет в Премьер-лиге.

Говоря о нашем будущем, «Оренбург» и «Енисей» — команды достойные, идут в лидерах. Матч, который у нас будет с «Енисеем», расставит какие-то определенные моменты футбольные, и то, что касается таблицы. Для нас это будет решающая игра.

"Крылья Советов" после 32 матчей занимают третью строчку турнирной таблицы ФНЛ, имея в активе 67 очков. На первом месте «Енисей» (71), на втором — «Оренбург» (70).

Матч 33-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Енисей» состоится 15 апреля, начало — в 14.00. ​