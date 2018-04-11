«Балтика» добилась победы в первом матче на новом стадионе к ЧМ-2018

Калининградская «Балтика» одержала победу над «Крыльями Советов» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС

Единственный мяч на 77-й минуте матча забил Сенин Себай. Ивуарийский нападающий реализовал пенальти.

Эта встреча стала первой на новом стадионе «Калининград», который примет матчи чемпионата мира 2018 года. Игру посетили 16 тысяч зрителей

"Балтика" набрала 56 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе у «Крыльев» 67 баллов, они занимают третью строчку.

Третье и четвертое места дают право на участие в переходных матчах за выход в РФПЛ.

Футбол. Россия. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Балтика" (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 Гол: 1:0 — Себай, 79 (пен)