ХК «Динамо» ждет документы о готовности арены в Петровском парке

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Хоккейный клуб «Динамо» хочет проводить домашние матчи на «ВТБ-Арене» со следующего сезона, но на данный момент ждет документы о готовности арены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Ранее генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал, что клуб планирует начать сезон на новой арене, но если стадион будет не готов к этому времени, то переезд состоится к старту плей-офф. В пресс-службе «ВТБ-Арены» позднее заявили, что клуб сможет принять на арене домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) следующего сезона.

"Динамо" хотело бы играть в новом сезоне на площадке Петровского парка, ведет в настоящее время консультации по этой теме с застройщиком. Ждем документов, подтверждающих готовность этого спортивного объекта", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ВФСО, который является основным акционером ХК «Динамо».

В текущем сезоне домашней ареной «Динамо» в чемпионате КХЛ был «ВТБ Ледовый дворец», на котором клуб играет с 2015 года.

Ранее Российский футбольный союз перенес с футбольного стадиона, который строится в Петровском парке и входит в новый спортивный комплекс, товарищеский матч сборной страны с командой Турции, который должен был пройти 5 июня. Как отметил и. о. президента РФС Александр Алаев , решение было принято исходя из соображений безопасности и степени готовности арены.

Бюджет готовится

В пресс-службе также сообщили, что бюджет клуба на следующий сезон составляется. «Бюджет клуба — это не просто цифра, а серьезный документ, раскрывающий расходные и доходные статьи, в настоящее время этот документ готовится менеджментом клуба, затем будет представлен совету директоров на утверждение», — заявили там.

В прошедшем сезоне «Динамо» впервые в истории не смогло выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.