Главный тренер клуба «Краснодар» Мурад Мусаев оштрафован на 30 тысяч рублей 

По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес несколько штрафных санкций по матчу «Зенит» — «Краснодар» в 25 туре чемпионата России. Питерцы должны будут выплатить 20 тысяч рублей за использование болельщиками команды дымовых шашек.
Исполняющему обязанности главного тренера «Краснодара» Мураду Мусаеву «выписали» штраф в 10 тысяч рублей за покидание технической зоны. Клуб «Краснодар» должен будет заплатить 20 тысяч рублей за выход своего тренера на поле.
Это первый матч Мусаева в новом статусе. Как оказалось, успешный. Специалист заменил уволенного Игоря Шалимова. «Краснодар» одержал гостевую победу в первой игре при Мусаеве со счетом 2:1.