Воспитанники школы №771 в Дмитровском сразились в волейбол со своими учителями

В школе № 771 Дмитровского района прошел большой спортивный праздник, в рамках которого состоялся турнир по волейболу между командами учеников и учителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Это была настоящая битва поколений, — рассказал представитель администрации. — Соревнования открыли гимнастки с танцевальными композициями, а затем началась напряженная и захватывающая игра. Уверенную победу в нелегком матче одержала команда учеников.

Отметим, что школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)