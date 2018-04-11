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Воспитанники школы №771 в Дмитровском сразились в волейбол со своими учителями
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Воспитанники школы №771 в Дмитровском сразились в волейбол со своими учителями 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В школе № 771 Дмитровского района прошел большой спортивный праздник, в рамках которого состоялся турнир по волейболу между командами учеников и учителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Это была настоящая битва поколений, — рассказал представитель администрации. — Соревнования открыли гимнастки с танцевальными композициями, а затем началась напряженная и захватывающая игра. Уверенную победу в нелегком матче одержала команда учеников.
Отметим, что школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)
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