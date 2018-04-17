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Билеты на тестовый матч на «Мордовия Арене» продаются за 100 рублей
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Билеты на тестовый матч на «Мордовия Арене» продаются за 100 рублей 

Советский спорт 45 минут назад
Фото: 161.ru
Во встрече 20-го тура зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ «Мордовия» примет ижевский "Зенит". Билеты на матч продают за 100 рублей. Вход на стадион откроется за два часа до игры, сообщает «Столица С».
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