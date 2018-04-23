В понедельник, 23 апреля, начнется продажа билетов на первый тестовый матч на «Самара Арене» — игру 35 тура ФОНБЕТ — Первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом», которая состоится 28 апреля, сообщает ФК «Крылья Советов».
Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» с 11:00 до 19:00 и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила Спорта» с 10:00 до 20:30.
Также будут реализовываться в удаленных кассах с 10:00 до 21:00:
— ТЦ «Вива Ленд», пр. Кирова, 147;
— «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);
— ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;
— ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
— ТЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М.
В Тольятти билеты будут продаваться с 24 апреля в ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52А.
В кассах «Самара Арены» билеты не продаются.
Стоимость билетов:
— сектора B и D — 200 рублей;
— сектора С — 300 рублей.
Для детей до 14 лет стоимость билета составляет 20% от стоимости билетов. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117.
Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com. Информация о продаже билетов категории VIP будет позже.
Владельцы абонементов ПФК «Крылья Советов» проходят на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены 6 секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуну (кроме 8 сектора) определены три сектора: С120, С121, С122.
Билеты в сектор активной поддержки «Крыльев Советов», В130, будут продаваться только в ТЦ «Сила Спорта». В день матча эти билеты реализовываться не будут.
Электронные билеты на игру «Крылья Советов» — «Факел» реализовываться не будут.