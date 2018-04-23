Начнется продажа билетов на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В понедельник, 23 апреля, начнется продажа билетов на первый тестовый матч на «Самара Арене» — игру 35 тура ФОНБЕТ — Первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом», которая состоится 28 апреля, сообщает ФК «Крылья Советов».

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» с 11:00 до 19:00 и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила Спорта» с 10:00 до 20:30.

Также будут реализовываться в удаленных кассах с 10:00 до 21:00:

— ТЦ «Вива Ленд», пр. Кирова, 147;

— «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);

— ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;

— ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;

— ТЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М.

В Тольятти билеты будут продаваться с 24 апреля в ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52А.

В кассах «Самара Арены» билеты не продаются.

Стоимость билетов:

— сектора B и D — 200 рублей;

— сектора С — 300 рублей.

Для детей до 14 лет стоимость билета составляет 20% от стоимости билетов. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117.

Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com. Информация о продаже билетов категории VIP будет позже.

Владельцы абонементов ПФК «Крылья Советов» проходят на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены 6 секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуну (кроме 8 сектора) определены три сектора: С120, С121, С122.

Билеты в сектор активной поддержки «Крыльев Советов», В130, будут продаваться только в ТЦ «Сила Спорта». В день матча эти билеты реализовываться не будут.

Электронные билеты на игру «Крылья Советов» — «Факел» реализовываться не будут.